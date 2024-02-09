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Суд в Волгограде арестовал девушку, осквернившую монумент «Родина-мать»

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Центральный суд Волгограда арестовал до 10 марта 23-летнюю жительницу Самары, которая опубликовала в соцсетях оскорбительное видео с монументом «Родина-мать зовëт!» на Мамаевом кургане.
Суд в Волгограде арестовал девушку, осквернившую монумент «Родина-мать»
  • Gettyimages.ru
  • © Erika Parfenova

Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по Волгоградской области. 

В июле против девушки было возбуждено уголовное дело. Это было сделано после того, как фигурантка опубликовала в соцсетях видео, снятое в таком ракурсе, будто она дотягивается руками до груди монумента, трогает её пальцем, при этом напевая весёлую мелодию.

«Центральным районным судом города Волгограда удовлетворено ходатайство следователей СК России об избрании обвиняемой в реабилитации нацизма меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

9 февраля жительницу Самары задержали в одном из аэропортов Москвы по делу о реабилитации нацизма. Девушку обвинили в осквернении монумента «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

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