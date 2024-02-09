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В Москве задержали девушку, осквернившую скульптуру «Родина-мать» в Волгограде

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Жительницу Самары задержали в одном из аэропортов Москвы по делу о реабилитации нацизма. Девушку обвинили в осквернении монумента «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде.
В Москве задержали девушку, осквернившую скульптуру «Родина-мать» в Волгограде
  • РИА Новости

По данным СУ СК России по Волгоградской области, 20 июля 2023 года девушка сняла видео, «на котором осуществляла безнравственные и циничные действия,оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны».

Позднее видео было опубликовано в соцсетях.

8 февраля девушку задержали в одном из столичных аэропортов, сейчас её доставили в Волгоград. Следователи уже предъявили ей обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось о жителе Крыма, которого осудили за осквернение символов специальной военной операции.

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