В Москве задержали девушку, осквернившую скульптуру «Родина-мать» в Волгограде
- РИА Новости
По данным СУ СК России по Волгоградской области, 20 июля 2023 года девушка сняла видео, «на котором осуществляла безнравственные и циничные действия,оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны».
Позднее видео было опубликовано в соцсетях.
8 февраля девушку задержали в одном из столичных аэропортов, сейчас её доставили в Волгоград. Следователи уже предъявили ей обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось о жителе Крыма, которого осудили за осквернение символов специальной военной операции.