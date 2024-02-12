Разработчик Ашманов высказался о перспективах маркировки создаваемого ИИ контента
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«Маркировка нужна, чтобы понять, что перед тобой изображение сгенерированное», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, маркировка бывает видимая и невидимая. Вторая не заметна пользователю, но ее видит алгоритм — сайт или соцсеть.
Как добавил Ашманов, важно критически относиться к данным в сети, особенно если они вызывают сильные эмоции.
Ранее основатель и генеральный директор компании Into Иван Павлович высказался о влиянии нейросетей на рынок труда.