Разработчик Ашманов высказался о перспективах маркировки создаваемого ИИ контента

Разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).

«Маркировка нужна, чтобы понять, что перед тобой изображение сгенерированное», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, маркировка бывает видимая и невидимая. Вторая не заметна пользователю, но ее видит алгоритм — сайт или соцсеть.

Как добавил Ашманов, важно критически относиться к данным в сети, особенно если они вызывают сильные эмоции.

Ранее основатель и генеральный директор компании Into Иван Павлович высказался о влиянии нейросетей на рынок труда.