RT в Telegram
Подпишись

Разработчик Ашманов высказался о перспективах маркировки создаваемого ИИ контента

Короткая ссылка
Разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ).
Разработчик Ашманов высказался о перспективах маркировки создаваемого ИИ контента
  • Gettyimages.ru
  • © hirun

«Маркировка нужна, чтобы понять, что перед тобой изображение сгенерированное», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, маркировка бывает видимая и невидимая. Вторая не заметна пользователю, но ее видит алгоритм — сайт или соцсеть.

Как добавил Ашманов, важно критически относиться к данным в сети, особенно если они вызывают сильные эмоции.

Ранее основатель и генеральный директор компании Into Иван Павлович высказался о влиянии нейросетей на рынок труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить