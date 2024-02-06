IT-эксперт Павлович рассказал о влиянии нейросетей на рынок труда

Основатель и генеральный директор компании Into Иван Павлович высказался о влиянии нейросетей на рынок труда.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт выразил мнение, что развитие беспилотного транспорта может отразиться на таких профессиях, как курьеры и таксисты.

«Автономные транспортные средства могут сократить количество аварий, вызванных человеческим фактором, и увеличить эффективность доставки», — заявил он.

Как считает Павлович, многие аспекты бухгалтерского учёта и финансового анализа могут быть автоматизированы с помощью искусственного интеллекта, который способен обрабатывать большие объёмы данных быстрее и с меньшей вероятностью ошибок.

«Тем не менее важно отметить, что искусственный интеллект также создаёт новые рабочие места и специальности. В первую очередь они появляются в сферах разработки, обслуживания и управления системами ИИ», — добавил эксперт.

Ранее преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк в беседе с НСН поделилась мнением о работах студентов с использованием искусственного интеллекта (ИИ).