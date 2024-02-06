RT в Telegram
Подпишись

IT-эксперт Павлович рассказал о влиянии нейросетей на рынок труда

Короткая ссылка
Основатель и генеральный директор компании Into Иван Павлович высказался о влиянии нейросетей на рынок труда.
IT-эксперт Павлович рассказал о влиянии нейросетей на рынок труда
  • Gettyimages.ru

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт выразил мнение, что развитие беспилотного транспорта может отразиться на таких профессиях, как курьеры и таксисты.

«Автономные транспортные средства могут сократить количество аварий, вызванных человеческим фактором, и увеличить эффективность доставки», — заявил он.

Как считает Павлович, многие аспекты бухгалтерского учёта и финансового анализа могут быть автоматизированы с помощью искусственного интеллекта, который способен обрабатывать большие объёмы данных быстрее и с меньшей вероятностью ошибок.

«Тем не менее важно отметить, что искусственный интеллект также создаёт новые рабочие места и специальности. В первую очередь они появляются в сферах разработки, обслуживания и управления системами ИИ», — добавил эксперт.

Ранее преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк в беседе с НСН поделилась мнением о работах студентов с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить