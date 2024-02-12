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День поисковика впервые отметят 15 марта в Ленобласти

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День поисковика впервые планируют отметить 15 марта в Ленинградской области.
День поисковика впервые отметят 15 марта в Ленобласти
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Первый Всесоюзный сбор представителей поисковых отрядов Советского Союза состоялся 15 марта 1988 года. Поисковое движение в Ленобласти считается одним из самых эффективных.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае с начала 2024 года специалисты поисковых отрядов обнаружили в ходе выездов останки десяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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