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Юрист Русяев рассказал о действиях при обнаружении бесхозного автомобиля

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Управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев рассказал, что надо предпринять, чтобы убрать из двора бесхозный автомобиль.

В первую очередь необходимо подать заявление в местную администрацию с требованием убрать конкретный автомобиль, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметил специалист, в заявлении надо подробно описать местоположение, марку, модель, цвет, состояние машины.

Специальная комиссия, созданная администрацией, должна признать машину бесхозной и переместить на штрафстоянку или же, при наличии владельца, вынести ему предписание убрать автомобиль в течение 14 дней.

При отсутствии каких-либо действий со стороны местных властей, стоит подать жалобу вышестоящим инстанциям или обратиться в суд с иском о признании автомобиля бесхозным.

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