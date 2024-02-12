Юрист Русяев рассказал о действиях при обнаружении бесхозного автомобиля
В первую очередь необходимо подать заявление в местную администрацию с требованием убрать конкретный автомобиль, заявил эксперт в беседе с Life.ru.
Как отметил специалист, в заявлении надо подробно описать местоположение, марку, модель, цвет, состояние машины.
Специальная комиссия, созданная администрацией, должна признать машину бесхозной и переместить на штрафстоянку или же, при наличии владельца, вынести ему предписание убрать автомобиль в течение 14 дней.
При отсутствии каких-либо действий со стороны местных властей, стоит подать жалобу вышестоящим инстанциям или обратиться в суд с иском о признании автомобиля бесхозным.
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