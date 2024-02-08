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Автоэксперт Гоман рассказал о последствиях снегопадов для машины

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Эксперт международной сети автосервисов Fit Service Александр Гоман рассказал, как на состоянии машины могут сказаться снегопады.
Автоэксперт Гоман рассказал о последствиях снегопадов для машины
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Водители часто не соблюдают дистанцию, к тому же видимость на дорогах плохая, поэтому случается большое количество ДТП. В таких мелких авариях повреждаются передние и зимние бампера, фонари и фары», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также могут быть повреждены передние части бамперов, пыльники. Кроме того, в снегопады зачастую растёт спрос на диагностику ходовой части.

«Снег скапливается и за колёсными дисками. Заметить данную проблему самостоятельно крайне сложно — необходим осмотр авто на подъёмнике. Поэтому автовладельцы приезжают на СТО с жалобами на вибрацию руля, плохую управляемость, дребезжание», — сообщил Гоман.

Как добавил эксперт, снег может намерзать и на рулевых механизмах.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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