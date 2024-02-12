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В Самаре обнаружили тело пропавшей 1 февраля 16-летней девушки

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Пропавшая в Самаре 16-летняя девушка обнаружена мёртвой в лесном массиве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. 
В Самаре обнаружили тело пропавшей 1 февраля 16-летней девушки
  • РИА Новости

Девушка вышла из дома 1 февраля 2024 года примерно в 13:00 и не вернулась. 

«Найдено тело ранее пропавшей девушки», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

По информации СК, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что следователи Пермского края вернулись к расследованию уголовного дела пятилетней Кати Четиной, которая пропала в 2010 году.

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