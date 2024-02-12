В Самаре обнаружили тело пропавшей 1 февраля 16-летней девушки
- РИА Новости
Девушка вышла из дома 1 февраля 2024 года примерно в 13:00 и не вернулась.
«Найдено тело ранее пропавшей девушки», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).
По информации СК, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что следователи Пермского края вернулись к расследованию уголовного дела пятилетней Кати Четиной, которая пропала в 2010 году.