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В Самарской области обсудили вопросы родительского контроля за активностью детей в интернете

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В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства обсудили вопросы родительского контроля за активностью детей в интернете.
В Самарской области обсудили вопросы родительского контроля за активностью детей в интернете
  • Gettyimages.ru
  • © Kosamtu

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В частности, врио зампреда правительства региона, глава Департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков выразил мнение, что учить ребёнка правилам кибергигиены желательно с самого раннего возраста.

Пресняков также отметил важность настройки на гаджете программы «родительский контроль» и создания учётной записи для ребёнка, чтобы можно было определить возможности передачи файлов и получения контента.

Также рекомендуется научить детей не передавать никому свои пароли и персональные данные.

«Есть иллюзия, что в интернете общение анонимно и можно представить себя кем угодно. Но детям надо объяснять, что общение в онлайн-формате не отличается от личного и здесь также стоит проявлять уважение к собеседнику, избегать травли, не использовать бранные слова», — добавил Пресняков.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рекомендовала родителям постепенно сокращать время пребывания ребёнка в интернете.

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