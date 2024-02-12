В Самарской области обсудили вопросы родительского контроля за активностью детей в интернете

В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства обсудили вопросы родительского контроля за активностью детей в интернете.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В частности, врио зампреда правительства региона, глава Департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков выразил мнение, что учить ребёнка правилам кибергигиены желательно с самого раннего возраста.

Пресняков также отметил важность настройки на гаджете программы «родительский контроль» и создания учётной записи для ребёнка, чтобы можно было определить возможности передачи файлов и получения контента.

Также рекомендуется научить детей не передавать никому свои пароли и персональные данные.

«Есть иллюзия, что в интернете общение анонимно и можно представить себя кем угодно. Но детям надо объяснять, что общение в онлайн-формате не отличается от личного и здесь также стоит проявлять уважение к собеседнику, избегать травли, не использовать бранные слова», — добавил Пресняков.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рекомендовала родителям постепенно сокращать время пребывания ребёнка в интернете.