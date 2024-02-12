В Ленинградской области временно запретили уличные мероприятия
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По данным пресс-службы правительства региона, соответствующее решение принял оперативный штаб.
Отмечается, что решение было принято в связи с осложнением в Ленобласти оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием БПЛА.
18 января в Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности.
Также в тот день сообщалось о перехвате дрона в Ленинградской области.