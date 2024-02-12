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В Ленинградской области временно запретили уличные мероприятия

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На территории Ленинградской области временно запретили проведение мероприятий на открытом воздухе в целях безопасности.
В Ленинградской области временно запретили уличные мероприятия
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images /

По данным пресс-службы правительства региона, соответствующее решение принял оперативный штаб.

Отмечается, что решение было принято в связи с осложнением в Ленобласти оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием БПЛА.

18 января в Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности.

Также в тот день сообщалось о перехвате дрона в Ленинградской области.

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