В Ленинградской области временно запретили уличные мероприятия

На территории Ленинградской области временно запретили проведение мероприятий на открытом воздухе в целях безопасности.

По данным пресс-службы правительства региона, соответствующее решение принял оперативный штаб.

Отмечается, что решение было принято в связи с осложнением в Ленобласти оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием БПЛА.

18 января в Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности.

Также в тот день сообщалось о перехвате дрона в Ленинградской области.