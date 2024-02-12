RT в Telegram
Подпишись

В парках Москвы появились роботы-уборщики «Пиксель»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале работы десяти роботов-уборщиков «Пиксель» в парках столицы.
В парках Москвы появились роботы-уборщики «Пиксель»

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Собянин, испытания роботов начались в апреле 2023 года. После успешных испытаний их было решено выпустить в столичные парки.

Робот-уборщик может работать весь год и практически в любую погоду. Для этого у него присутствуют различное оборудование.

Также робот оснащён сенсорами для обеспечения безопасности прохожих.

«Например, перед человеком «Пиксель» остановится, а когда он отойдет — продолжит работу. Если же на пути «Пикселя» оказывается, например, припаркованная машина, детская коляска или самокат, он их аккуратно объедет», — сказал Собянин.

Планируется, что серийное производство «Пикселей» запустят во второй половине 2024 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в парке «Яуза» восстановят ещё два участка вдоль одноимённой реки в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить