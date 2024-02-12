В парках Москвы появились роботы-уборщики «Пиксель»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале работы десяти роботов-уборщиков «Пиксель» в парках столицы.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Собянин, испытания роботов начались в апреле 2023 года. После успешных испытаний их было решено выпустить в столичные парки.

Робот-уборщик может работать весь год и практически в любую погоду. Для этого у него присутствуют различное оборудование.

Также робот оснащён сенсорами для обеспечения безопасности прохожих.

«Например, перед человеком «Пиксель» остановится, а когда он отойдет — продолжит работу. Если же на пути «Пикселя» оказывается, например, припаркованная машина, детская коляска или самокат, он их аккуратно объедет», — сказал Собянин.

Планируется, что серийное производство «Пикселей» запустят во второй половине 2024 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в парке «Яуза» восстановят ещё два участка вдоль одноимённой реки в 2024 году.