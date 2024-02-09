Собянин рассказал о дальнейших планах по благоустройству парка «Яуза»
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
По словам мэра, благоустройство парка — мегапроект последних лет.
«В этом году благоустроим ещё два участка рядом с рекой Яузой. Это территории вдоль Тенистого проезда и улицы Сельскохозяйственной», — сказал Собянин.
С 2016 года проведены работы на 13 участках парка.
Ранее, как сообщало «Утро.ру», Сергей Собянин рассказал, что работы по строительству станции метро «Бачуринская» находятся на финишной прямой. Готовность объекта составляет 70%. Завершаются монолитные работы, монтируется инженерное оборудование.