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Собянин рассказал о дальнейших планах по благоустройству парка «Яуза»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в парке «Яуза» восстановят ещё два участка вдоль одноимённой реки в 2024 году.
Собянин рассказал о дальнейших планах по благоустройству парка «Яуза»

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, благоустройство парка — мегапроект последних лет.

«В этом году благоустроим ещё два участка рядом с рекой Яузой. Это территории вдоль Тенистого проезда и улицы Сельскохозяйственной», — сказал Собянин.

С 2016 года проведены работы на 13 участках парка.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», Сергей Собянин рассказал, что работы по строительству станции метро «Бачуринская» находятся на финишной прямой. Готовность объекта составляет 70%. Завершаются монолитные работы, монтируется инженерное оборудование.

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