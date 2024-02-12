Исследование: чаще всего при ДТП повреждается передний бампер

Новое исследование показало, что передний бампер повреждается в ДТП чаще всего — в 18,4% случаев.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию «Альфастрахование».

«Чуть реже при аварии водители повреждают задний бампер, эту деталь заявили в 17,5% случаев. Значительно реже — капот и крылья машины, по 10% и 8% соответственно», — сказано в исследовании.

Далее в рейтинге повреждений идут левое крыло — 8%, правое крыло — 7%, фары — 6%.

Ранее вице-президент по автострахованию группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов предупредил, что вероятность попасть в ДТП после сильного снегопада возрастает на 11,5%.