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Страховщики рассказали, что после снегопада шанс попасть в ДТП возрастает на 11%

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Вице-президент по автострахованию группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов предупредил, что вероятность попасть в ДТП после сильного снегопада возрастает на 11,5%.
Страховщики рассказали, что после снегопада шанс попасть в ДТП возрастает на 11%
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

К таким выводам пришли аналитики группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI), пишет газета «Известия».

Исследование показало, что аварийность увеличивается, даже несмотря на небольшую среднюю скорость движения по городу и меньшее число транспортных средств на дорогах.

В снежную погоду в полтора раза возрастает риск наезда на препятствие — скрытые под снегом глыбы льда, бордюры и т. д.

«Интересно, что снижение скорости и более аккуратное вождение в снегопад не полноценная гарантия снижения тяжести повреждений: средний чек по компенсациям лишь на 4% меньше обычного для этого времени года», — добавил Демидов.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

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