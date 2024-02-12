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Подмосковье заняло вторую строчку в рейтинге проекта «Производительность труда»

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Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что регион занял второе место в рейтинге национального проекта «Производительность труда».
Подмосковье заняло вторую строчку в рейтинге проекта «Производительность труда»
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день в нацпроекте участвуют уже 236 предприятий. Многие из них уже реализовали нацпроект на пилотном участке производства и отмечают значительные улучшения, другие только приступают к работе по улучшению производительности», — сказала Зиновьева.

В составлении рейтинга учитывались тиражируемость практики повышения производительности, охват предприятий мерами обучения сотрудников и другие факторы.

Список сформирован Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК».

Ранее сообщалось, что более 80 импортозамещающих проектов реализуют в Подмосковье в 2024 году.

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