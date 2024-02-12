Подмосковье заняло вторую строчку в рейтинге проекта «Производительность труда»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«На сегодняшний день в нацпроекте участвуют уже 236 предприятий. Многие из них уже реализовали нацпроект на пилотном участке производства и отмечают значительные улучшения, другие только приступают к работе по улучшению производительности», — сказала Зиновьева.
В составлении рейтинга учитывались тиражируемость практики повышения производительности, охват предприятий мерами обучения сотрудников и другие факторы.
Список сформирован Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК».
Ранее сообщалось, что более 80 импортозамещающих проектов реализуют в Подмосковье в 2024 году.