Подмосковье заняло вторую строчку в рейтинге проекта «Производительность труда»

Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что регион занял второе место в рейтинге национального проекта «Производительность труда».

Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день в нацпроекте участвуют уже 236 предприятий. Многие из них уже реализовали нацпроект на пилотном участке производства и отмечают значительные улучшения, другие только приступают к работе по улучшению производительности», — сказала Зиновьева.

В составлении рейтинга учитывались тиражируемость практики повышения производительности, охват предприятий мерами обучения сотрудников и другие факторы.

Список сформирован Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК».

Ранее сообщалось, что более 80 импортозамещающих проектов реализуют в Подмосковье в 2024 году.