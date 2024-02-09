Более 80 импортозамещающих проектов реализуют в Подмосковье в 2024 году

В Московской области в 2024 году планируется открытие более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции, из них почти 50 — строительство новых производств. Для них продолжит действовать мера поддержки «Земля за 1 рубль».

Об этом информирует телеканал «360».

«Инвестиции в эти проекты — 86 млрд рублей. На предприятиях появится около 8,5 тыс. рабочих мест», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

С марта 2022-го по программе «Земля за 1 рубль» инвесторам предоставили 162 земельных участка общей площадью более 6 млн кв. м для создания импортозамещающих производств.

В настоящее время в регионе реализуется более 270 таких проектов. Суммарный размер инвестиций оценивается в 63,5 млрд рублей.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.