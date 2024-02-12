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Суд в Петербурге конфисковал почти €52 тысячи у греческого адвоката

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Московский районный суд города Санкт-Петербурга конфисковал у греческого адвоката почти €52 тыс., которые он намеревался незаконно пронести через таможню по прибытии в Россию из Турции.
Суд в Петербурге конфисковал почти €52 тысячи у греческого адвоката
  • Gettyimages.ru
  • © pashamba

Как сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов, фигурант не заполнил пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при нём наличные денежные средства в размере €61 100. При этом перемещать через таможенную границу без декларирования разрешается лишь средства, эквивалентные $10 тыс., следовательно, сумма незаконно перемещённых денежных средств составила €51 657.

В сообщении указывается, что защита подсудимого ходатайствовала о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. В суде также было заявлено, что греческий адвокат принял меры к возмещению нанесённого обществу вреда путём пожертвований, в том числе и в поддержку СВО.

Суд производство по делу прекратил и назначил фигуранту штраф в размере 100 тыс. рублей. Незаконно перемещённые деньги конфисковали в пользу государства.

Ранее сообщалось о таможенниках в Крыму, которые передали государству Bentley гражданина Соединённых Штатов.

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