В Крыму таможня передала государству Bentley гражданина США

В Крыму таможенники передали в доход государства конфискованный Bentley, принадлежащий гражданину США.

Как пишет Telegram-канал «Куда катимся», Bentley Turbo R 1990 года выпуска был задержан за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС. Машину привёз в Россию из штата Массачусетс гражданин США ещё в 2015 году.

В соответствии с правилами временного ввоза, автомобиль нужно было вывезти из страны в течение года либо пройти другую таможенную процедуру.

Как было установлено, владелец уехал из России, Bentley он оставил в пользование доверенному лицу в Крыму. Сумма задолженности по таможенным платежам и пеням составила 4,6 млн рублей.

В декабре 2023 года сообщалось, что Верховный суд России признал законным конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД вопреки тому, что машина является совместным имуществом супругов.