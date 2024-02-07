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В Крыму таможня передала государству Bentley гражданина США

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В Крыму таможенники передали в доход государства конфискованный Bentley, принадлежащий гражданину США.
В Крыму таможня передала государству Bentley гражданина США
  • РИА Новости

Как пишет Telegram-канал «Куда катимся», Bentley Turbo R 1990 года выпуска был задержан за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС. Машину привёз в Россию из штата Массачусетс гражданин США ещё в 2015 году.

В соответствии с правилами временного ввоза, автомобиль нужно было вывезти из страны в течение года либо пройти другую таможенную процедуру.

Как было установлено, владелец уехал из России, Bentley он оставил в пользование доверенному лицу в Крыму. Сумма задолженности по таможенным платежам и пеням составила 4,6 млн рублей.

В декабре 2023 года сообщалось, что Верховный суд России признал законным конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД вопреки тому, что машина является совместным имуществом супругов.

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