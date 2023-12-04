Верховный суд России разрешил конфискацию автомобиля у супругов за нарушения ПДД

Верховный суд России признал законным конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД вопреки тому, что машина является совместным имуществом супругов.

Об этом говорится в материале «Известий».

В октябре прошлого года мужчина из Марий Эл получил 400 часов обязательных работ, лишился прав на два года и 11 месяцев, а также у него конфисковали автомобиль за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Тогда обвиняемый обратился с кассационной жалобой, поскольку авто находилась в долевой собственности его и его супруги. Шестой кассационный суд удовлетворил жалобу и отменил решение о конфискации машины.

После этого заместитель генпрокурора России Игорь Ткачёв обжаловал постановление в Верховном суде. Там согласились с мнением Ткачёва, поскольку у кассационного суда не было оснований для отмены приговора суда первой инстанции.

Указывается, что жена мужчины может обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из описи. Кроме того, она может потребовать выделения принадлежащей ей доли.

Ранее сообщалось, что Верховный суд вступился за клиента банка, перечислившего миллион постороннему.