RT в Telegram
Подпишись

Верховный суд России разрешил конфискацию автомобиля у супругов за нарушения ПДД

Короткая ссылка
Верховный суд России признал законным конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД вопреки тому, что машина является совместным имуществом супругов.
Верховный суд России разрешил конфискацию автомобиля у супругов за нарушения ПДД
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале «Известий».

В октябре прошлого года мужчина из Марий Эл получил 400 часов обязательных работ, лишился прав на два года и 11 месяцев, а также у него конфисковали автомобиль за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Тогда обвиняемый обратился с кассационной жалобой, поскольку авто находилась в долевой собственности его и его супруги. Шестой кассационный суд удовлетворил жалобу и отменил решение о конфискации машины.

После этого заместитель генпрокурора России Игорь Ткачёв обжаловал постановление в Верховном суде. Там согласились с мнением Ткачёва, поскольку у кассационного суда не было оснований для отмены приговора суда первой инстанции.

Указывается, что жена мужчины может обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из описи. Кроме того, она может потребовать выделения принадлежащей ей доли.

Ранее сообщалось, что Верховный суд вступился за клиента банка, перечислившего миллион постороннему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить