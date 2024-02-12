Итоги первых 100 дней работы подвели на международной выставке-форуме «Россия»

Организаторы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ рассказали об итогах первых 100 дней работы.

Более 6 млн человек посетили экспозиции выставки с момента открытия, при этом порядка 90% гостей рассказали, что они узнали что-то новое.

За этот период проведено более 50 тыс. школьных экскурсий.

«Выставка вызывает чувство гордости, веру в будущее и причастность к великой державе. Сотни тысяч школьников своими глазами увидели, насколько велики возможности развития в нашей стране и ее потенциал», — отметили организаторы.

На выставке состоялись важнейшие мероприятия с участием президента России Владимира Путина. Глава государства лично дал старт Году семьи, принял участие в съезде партии «Единая Россия», II съезде Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», Всероссийском семейном форуме «Родные — любимые».

Со дня открытия выставки состоялось более 700 культурных мероприятий. При этом участие в культурной программе приняли 925 артистов и коллективов.

На постоянных стендах выставки представили достижения 132 ведомства, компании и региона России. На «Аллее Славы» выставки «Россия» размещено более 600 настоящих олимпийских медалей.

В начале февраля сообщалось, что шестимиллионным гостем выставки «Россия» стал Дмитрий Ершов из Москвы, который приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой.