Международную выставку-форум «Россия» посетил шестимиллионный гость

Спустя три месяца после открытия Международная выставка-форум «Россия» приняла шестимиллионного посетителя.

Им стал Дмитрий Ершов из Москвы, который приехал вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой. Семья живёт в Москве четыре года, до этого они жили в Красноярском крае и Хакасии.

Гости получили в подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа поездку в Салехард на День оленевода — главный праздник народов Севера. Семья пройдёт церемонию пересечения Полярного круга и получит именные сертификаты полярников.

«Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на выставку несколько раз. Спасибо большое за такой тёплый приём — это очень приятно, что мы поедем в новый регион», — отметил Ершов.

17 января Международную выставку-форум «Россия» посетил пятимиллионный гость. Им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева.