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Международную выставку-форум «Россия» посетил пятимиллионный гость

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Международную выставку-форум «Россия» посетил пятимиллионный гость. Им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева.
Международную выставку-форум «Россия» посетил пятимиллионный гость
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Девочка приехала на выставку вместе с мамой, папой и младшим братом.

Семья получила памятный подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и правительства Вологодской области — сертификат на поездку с семьёй в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией.

«Новогодние праздники постепенно завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем выставки «Россия». И благодаря этому повезёт и твоим родителям и братишке — всей вашей дружной семье. Мы за вас очень рады!» — поздравила победительницу гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Пятимиллионному посетителю также организовали экскурсию по павильону №75, в том числе по экспозиции Вологодской области, и познакомили с настоящим Дедом Морозом, который лично пригласил семью Дмитриевых в гости. 

Ранее российский лидер Владимир Путин высказал предложение продлить международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. По его мнению, её можно продлить как минимум на летний период.

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