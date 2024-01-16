Путин предложил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин высказал предложение продлить международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ хотя бы на летний период.

«Свыше 4 млн человек уже посетили выставку, она удалась. Жалко, конечно, что она закончится, я ещё никому не говорил, честно могу сказать, никому не говорил, но я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период», — сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

По его словам, в таком случае больше людей, в том числе посещающих Москву, с удовольствием посетят выставку.

«А как это можно дальше транслировать на страну, на регионы — подумаем, я попрошу коллег», — добавил он.

Ранее на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ начал работу павильон российского Министерства обороны «Армия детям. Город профессий. Будущее страны».