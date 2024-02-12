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В вестибюле строящейся станции метро «Рижская» БКЛ монтируют эскалаторный тоннель

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В Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.
В вестибюле строящейся станции метро «Рижская» БКЛ монтируют эскалаторный тоннель
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН.

«Шесть постоянных колец из чугунных тюбингов диаметром 10,5 м уже заняли своё место. Всего их будет более 150 штук», — рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Глава Стройкомплекса отметил, что стройка выполняется в непростых условиях, так как проходит в непосредственной близости от плотной городской застройки. Кроме того, под землёй располагается инфраструктура двух действующих станций метрополитена, поэтому работы ведутся с особой аккуратностью.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.

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