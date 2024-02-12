В вестибюле строящейся станции метро «Рижская» БКЛ монтируют эскалаторный тоннель

В Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.

Об этом сообщает НСН.

«Шесть постоянных колец из чугунных тюбингов диаметром 10,5 м уже заняли своё место. Всего их будет более 150 штук», — рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Глава Стройкомплекса отметил, что стройка выполняется в непростых условиях, так как проходит в непосредственной близости от плотной городской застройки. Кроме того, под землёй располагается инфраструктура двух действующих станций метрополитена, поэтому работы ведутся с особой аккуратностью.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.