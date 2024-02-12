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На Кубани 498 млрд рублей направят на реализацию 28 госпрограмм в 2024 году

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В Краснодарском крае реализуют 28 госпрограмм в текущем году. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, на эти цели направят более 498 млрд рублей.
На Кубани 498 млрд рублей направят на реализацию 28 госпрограмм в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает АБН24.

Из них на финансирование программы «Развитие здравоохранения» запланировано около 80 млрд рублей, программ в сфере образования — около 90 млрд рублей.

Порядка 67 млн рублей направят на поддержку семей с детьми, инвалидов и пожилых, а на комплексное развитие сельских территорий — свыше 340 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 38 млн рублей из федерального бюджета направят на обеспечение льготников жильём в 2024 году.

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