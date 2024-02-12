На Кубани 498 млрд рублей направят на реализацию 28 госпрограмм в 2024 году

В Краснодарском крае реализуют 28 госпрограмм в текущем году. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, на эти цели направят более 498 млрд рублей.

Об этом сообщает АБН24.

Из них на финансирование программы «Развитие здравоохранения» запланировано около 80 млрд рублей, программ в сфере образования — около 90 млрд рублей.

Порядка 67 млн рублей направят на поддержку семей с детьми, инвалидов и пожилых, а на комплексное развитие сельских территорий — свыше 340 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 38 млн рублей из федерального бюджета направят на обеспечение льготников жильём в 2024 году.