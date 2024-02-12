На Кубани 498 млрд рублей направят на реализацию 28 госпрограмм в 2024 году
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Об этом сообщает АБН24.
Из них на финансирование программы «Развитие здравоохранения» запланировано около 80 млрд рублей, программ в сфере образования — около 90 млрд рублей.
Порядка 67 млн рублей направят на поддержку семей с детьми, инвалидов и пожилых, а на комплексное развитие сельских территорий — свыше 340 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 38 млн рублей из федерального бюджета направят на обеспечение льготников жильём в 2024 году.