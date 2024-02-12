В Москве учащихся предпрофильных классов школ обучают по новому стандарту
Об этом информирует НСН.
«Новый стандарт предпрофессионального образования предполагает, что школьники проходят комплексное обучение по принципу «школа — колледж — вуз — предприятие» и на каждом этапе получают уникальные возможности, знания и навыки», — прокомментировала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ученики еженедельно в течение четырёх академических часов будут изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством педагогов.
Первые специальности в колледжах получат все ученики этой параллели — порядка 20 тыс. десятиклассников.
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