В Москве учащихся предпрофильных классов школ обучают по новому стандарту

В Москве с февраля запустили программу предпрофессионального образования для учеников десятых предпрофильных классов школ. До мая учащиеся будут проходить обучение в городских колледжах.

Об этом информирует НСН.

«Новый стандарт предпрофессионального образования предполагает, что школьники проходят комплексное обучение по принципу «школа — колледж — вуз — предприятие» и на каждом этапе получают уникальные возможности, знания и навыки», — прокомментировала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ученики еженедельно в течение четырёх академических часов будут изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством педагогов.

Первые специальности в колледжах получат все ученики этой параллели — порядка 20 тыс. десятиклассников.

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