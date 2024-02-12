Песков: судьбу зданий посольства Украины определят исходя из интересов России

Судьба, которая ждёт здания посольства Украины после прекращения договора аренды, будет определяться в соответствии с интересами России. С заявлением об этом выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что решение прекратить договоры аренды на земельные участки, которые предоставлялись под размещение диппредставительства Украины, согласовывалось Министерством иностранных дел России.

«Это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти, даже муниципальных властей, в области внешней политики. Дальше решения будут приниматься в соответствии с нашими интересами», — отметил Песков на брифинге с журналистами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на участки для посольства Украины.