Песков: судьбу зданий посольства Украины определят исходя из интересов России
- РИА Новости
Он отметил, что решение прекратить договоры аренды на земельные участки, которые предоставлялись под размещение диппредставительства Украины, согласовывалось Министерством иностранных дел России.
«Это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти, даже муниципальных властей, в области внешней политики. Дальше решения будут приниматься в соответствии с нашими интересами», — отметил Песков на брифинге с журналистами.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на участки для посольства Украины.