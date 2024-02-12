Новую детскую школу искусств построят в Татарстане
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Новая школа появится на улице Стадионной, сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на сайт госзакупок.
Строительство объекта будет осуществляться за счёт средств регионального бюджета. Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.
Завершить строительные работы планируется до 1 декабря 2024 года.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.