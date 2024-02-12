RT в Telegram
Подпишись

Новую детскую школу искусств построят в Татарстане

Короткая ссылка
В Высокогорском районе Татарстана планируется строительство детской школы искусств общей площадью 1585 кв. м. Стоимость проекта оценили в сумму, превышающую 244 млн рублей.
Новую детскую школу искусств построят в Татарстане
  • Gettyimages.ru
  • © yacobchuk

Новая школа появится на улице Стадионной, сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на сайт госзакупок.

Строительство объекта будет осуществляться за счёт средств регионального бюджета. Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Завершить строительные работы планируется до 1 декабря 2024 года.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить