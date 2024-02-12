Новую детскую школу искусств построят в Татарстане

В Высокогорском районе Татарстана планируется строительство детской школы искусств общей площадью 1585 кв. м. Стоимость проекта оценили в сумму, превышающую 244 млн рублей.

Новая школа появится на улице Стадионной, сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на сайт госзакупок.

Строительство объекта будет осуществляться за счёт средств регионального бюджета. Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

Завершить строительные работы планируется до 1 декабря 2024 года.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.