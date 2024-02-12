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Мишустин: кабмин направит 40 млрд рублей на развитие «Дальневосточной концессии»

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Правительство России направит 40 млрд рублей на развитие проекта «Дальневосточная концессия». Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин: кабмин направит 40 млрд рублей на развитие «Дальневосточной концессии»
  • РИА Новости

В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин напомнил, что «Дальневосточная концессия» предлагает компаниям инвестировать деньги с гарантией их возврата и минимизации соответствующих рисков при вложениях. Теперь, по словам Мишустина, на реализацию программы направят свыше 40 млрд рублей.

«Эти средства пойдут на софинансирование расходов при выполнении конституционных соглашений, срок которых превышает период действия лимитов бюджетных обязательств», — приводятся его слова в Telegram-канале правительства.

Также в ходе совещания Мишустин сообщил о планах правительства направить 20 млрд рублей на льготные кредиты для агропромышленного комплекса.

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