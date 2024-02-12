Следствие попросило продлить арест блогеру Шабутдинову

Следствие просит Таганский суд Москвы продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову в рамках дела о мошенничестве.

Об этом сообщил адвокат Калой Ахильгов.

«Следствие попросило продлить арест ещё на два месяца», — цитирует его РИА Новости.

Ранее суд в Москве арестовал Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве.

Его поместили в СИЗО-7.