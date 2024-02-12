Следствие попросило продлить арест блогеру Шабутдинову
Следствие просит Таганский суд Москвы продлить арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову в рамках дела о мошенничестве.
- РИА Новости
Об этом сообщил адвокат Калой Ахильгов.
«Следствие попросило продлить арест ещё на два месяца», — цитирует его РИА Новости.
Ранее суд в Москве арестовал Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве.
Его поместили в СИЗО-7.
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