Суд арестовал блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве
- РИА Новости
При этом суд считает, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться: мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны.
Утром 4 ноября прокуратура подтвердила, что предъявила обвинения Шабутдинову в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Сам Шабутдинов вину не признаёт.
Обвинители утверждают, что блогер создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам.