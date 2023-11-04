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Суд арестовал блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

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Суд в Москве арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве. Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест.
Суд арестовал блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

При этом суд считает, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться: мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны.

Утром 4 ноября прокуратура подтвердила, что предъявила обвинения Шабутдинову в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Сам Шабутдинов вину не признаёт.

Обвинители утверждают, что блогер создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам.

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