Суд арестовал блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве. Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест.

При этом суд считает, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться: мужчина имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны.

Утром 4 ноября прокуратура подтвердила, что предъявила обвинения Шабутдинову в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Сам Шабутдинов вину не признаёт.

Обвинители утверждают, что блогер создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам.