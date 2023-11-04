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Прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве блогеру Шабутдинову

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Прокуратура предъявила обвинения блогеру Аязу Шабутдинову в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сам Шабутдинов вину не признаёт. Вскоре суд рассмотрит вопрос об аресте блогера.
Прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве блогеру Шабутдинову
  • РИА Новости

Прокуратура Москвы сообщила, что обвиняемый совместно с соучастниками создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам.

«Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход», — напоминает ведомство.

Восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на сумму от 100 тыс. до 1,9 млн рублей.

Ранее СМИ писали, что блогера Аяза Шабутдинова задержали в столице по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.

В МВД подтвердили, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

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