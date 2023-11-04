Прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве блогеру Шабутдинову
- РИА Новости
Прокуратура Москвы сообщила, что обвиняемый совместно с соучастниками создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам.
«Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход», — напоминает ведомство.
Восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на сумму от 100 тыс. до 1,9 млн рублей.
Ранее СМИ писали, что блогера Аяза Шабутдинова задержали в столице по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.
В МВД подтвердили, что в отношении него возбуждено уголовное дело.