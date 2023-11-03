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В МВД заявили о возбуждении дела о мошенничестве против блогера Аяза Шабутдинова

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В Министерстве внутренних дел России заявили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против блогера Аяза Шабутдинова.
В МВД заявили о возбуждении дела о мошенничестве против блогера Аяза Шабутдинова
  • РИА Новости

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера.

«Оперативники... пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера. Предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», — цитирует её «МВД МЕДИА».

Уточняется, что у правоохранительных органов имеются данные о ряде эпизодов противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые мужчина осуществлял продажу своих курсов.

Как указывает ТАСС, речь идёт о блогере Аязе Шабутдинове.

Ранее СМИ писали, что блогера Аяза Шабутдинова задержали в столице по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.

При этом в центре Аяза Шабутдинова опровергали данные о задержании блогера.

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