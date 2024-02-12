Услугами виртуального ассистента в Москве воспользовались 110 тысяч раз в 2023 году
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметил чиновник, это на 12% больше по сравнению с показателями 2022 года.
«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем обучать ассистента, чтобы ещё больше повседневных задач можно было решить с его участием», — сказал Фролов.
В настоящее время искусственный интеллект (ИИ) может обрабатывать около 10 тыс. запросов в месяц. В нейросеть встроена технология распознавания речи и обработки естественного языка.
С момента запуска портала mos.ru «Моя Москва» городскими услугами воспользовались свыше 78 млн раз.
Ранее сообщалось, что участниками платформы «Электронный дом» стали 1,5 млн жителей Москвы.