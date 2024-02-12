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Услугами виртуального ассистента в Москве воспользовались 110 тысяч раз в 2023 году

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В столице за помощью к виртуальному ассистенту «Моя Москва» в 2023 году обратились более 110 тыс. раз, заявил замруководителя Департамента информационных технологий Борис Фролов.
Услугами виртуального ассистента в Москве воспользовались 110 тысяч раз в 2023 году

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил чиновник, это на 12% больше по сравнению с показателями 2022 года.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем обучать ассистента, чтобы ещё больше повседневных задач можно было решить с его участием», — сказал Фролов.

В настоящее время искусственный интеллект (ИИ) может обрабатывать около 10 тыс. запросов в месяц. В нейросеть встроена технология распознавания речи и обработки естественного языка.

С момента запуска портала mos.ru «Моя Москва» городскими услугами воспользовались свыше 78 млн раз.

Ранее сообщалось, что участниками платформы «Электронный дом» стали 1,5 млн жителей Москвы.

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