Участниками платформы «Электронный дом» стали 1,5 млн жителей Москвы

На московской цифровой платформе «Электронный дом» зарегистрировано более 1,5 млн пользователей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

С помощью сервиса москвичи могут оставить заявки о неполадках в квартире, доме или во дворе, а также связаться с управляющей организацией в чате.

За время работы на платформе провели свыше 6 тыс. опросов и выполнили более 600 тыс. заявок на ликвидацию неполадок.

«Платформа «Электронный дом» стала для москвичей единым окном по решению множества вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Ранее сообщалось, что ставропольские МФЦ приняли более 2 млн обращений жителей в 2023 году.