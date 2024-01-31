RT в Telegram
Подпишись

Участниками платформы «Электронный дом» стали 1,5 млн жителей Москвы

Короткая ссылка
На московской цифровой платформе «Электронный дом» зарегистрировано более 1,5 млн пользователей.
Участниками платформы «Электронный дом» стали 1,5 млн жителей Москвы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

С помощью сервиса москвичи могут оставить заявки о неполадках в квартире, доме или во дворе, а также связаться с управляющей организацией в чате.

За время работы на платформе провели свыше 6 тыс. опросов и выполнили более 600 тыс. заявок на ликвидацию неполадок.

«Платформа «Электронный дом» стала для москвичей единым окном по решению множества вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Ранее сообщалось, что ставропольские МФЦ приняли более 2 млн обращений жителей в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить