Американский мессенджер WhatsApp оштрафовали за нарушение правил деятельности в России. Соответствующее постановление вынес мировой судья судебного участка №371 Таганского района города Москвы.

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, сумма назначенного мессенджеру штрафа составила 500 тыс. рублей. Какие-либо детали дела в сообщении не приводятся.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv из-за сериала с ЛГБТ*-тематикой.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.