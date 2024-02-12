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WhatsApp оштрафовали за нарушение правил деятельности в России

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Американский мессенджер WhatsApp оштрафовали за нарушение правил деятельности в России. Соответствующее постановление вынес мировой судья судебного участка №371 Таганского района города Москвы.
WhatsApp оштрафовали за нарушение правил деятельности в России
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, сумма назначенного мессенджеру штрафа составила 500 тыс. рублей. Какие-либо детали дела в сообщении не приводятся.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv из-за сериала с ЛГБТ*-тематикой.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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