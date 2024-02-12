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Около 3,5 млн москвичей пользуются льготами и субсидиями по оплате ЖКУ

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В Департаменте экономической политики и развития Москвы сообщили, что порядка 3,5 млн москвичей пользуются льготами и субсидиями по оплате ЖКУ.
Около 3,5 млн москвичей пользуются льготами и субсидиями по оплате ЖКУ

Из них субсидии на оплату ЖКУ предоставляются около 700 тыс. москвичей, включая пенсионеров, безработных, одиноких матерей, многодетные семьи и студентов, тратящим более 10% совокупного дохода на оплату услуг, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По данным Департамента ЖКХ столицы, с 1 января 2024 года максимальный доход, дающий право на получение субсидии, вырос с 59 799 до 61 439 рублей. Субсидия предоставляется на полгода.

В бюджете города в 2024 году на такие субсидии заложено 23,8 млрд рублей.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, как можно сделать перерасчёт за коммунальные услуги в случае ошибки.

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