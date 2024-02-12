«Известия»: ЕАЭС может усилить контроль за импортом автомобилей

Правительство России намерено усилить контроль за корректностью начисления и уплаты таможенных платежей при импорте автомобилей через страны ЕАЭС.

Как пишут «Известия», это следует из проекта поручения премьер-министра Михаила Мишустина Евразийскому межправительственному совету.

Согласно документу, государствам — участникам ЕАЭС предлагается создать до 1 апреля 2024 года «единый процесс управления рисками» и «единые профили рисков для всех таможенных служб».

В статье говорится, что для контроля за соблюдением таможенного законодательства и оперативного выявления нарушений, связанных с занижением размера платежей, планируется обязать таможенные органы ЕАЭС ежемесячно направлять в Евразийскую экономическую комиссию данные о средней таможенной стоимости ввозимых товаров (в первую очередь автомобилей) на территорию государства — члена союза из третьих стран.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал, чтобы работа над реализацией идеи о поддержке промышленных кооперационных проектов за счёт бюджета ЕАЭС началась в ближайшее время.

По его словам, такой механизм получил одобрение на состоявшемся в мае саммите ЕАЭС. Он предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств — членов союза.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.