RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: ЕАЭС может усилить контроль за импортом автомобилей

Короткая ссылка
Правительство России намерено усилить контроль за корректностью начисления и уплаты таможенных платежей при импорте автомобилей через страны ЕАЭС.
«Известия»: ЕАЭС может усилить контроль за импортом автомобилей
  • Gettyimages.ru
  • © Fahroni

Как пишут «Известия», это следует из проекта поручения премьер-министра Михаила Мишустина Евразийскому межправительственному совету.

Согласно документу, государствам — участникам ЕАЭС предлагается создать до 1 апреля 2024 года «единый процесс управления рисками» и  «единые профили рисков для всех таможенных служб».

В статье говорится, что для контроля за соблюдением таможенного законодательства и оперативного выявления нарушений, связанных с занижением размера платежей, планируется обязать таможенные органы ЕАЭС ежемесячно направлять в Евразийскую экономическую комиссию данные о средней таможенной стоимости ввозимых товаров (в первую очередь автомобилей) на территорию государства — члена союза из третьих стран.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал, чтобы работа над реализацией идеи о поддержке промышленных кооперационных проектов за счёт бюджета ЕАЭС началась в ближайшее время.

По его словам, такой механизм получил одобрение на состоявшемся в мае саммите ЕАЭС. Он предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств — членов союза.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить