Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты
- РИА Новости
По его словам, такой механизм получил одобрение на состоявшемся в мае саммите ЕАЭС. Он предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств — членов союза.
«И в ближайшее время пора переходить к практическому осуществлению этой идеи. Обеспечить открытие новых современных производств, выпускающих востребованную продукцию», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Другой темой заседания стали взаиморасчёты между странами ЕАЭС. По словам Мишустина, доля национальных валют в этих операциях составляет 90%.