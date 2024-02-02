Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты

Работа над реализацией идеи о поддержке промышленных кооперационных проектов за счёт бюджета ЕАЭС должна начаться в ближайшее время. С таким призывом к странам — участницам союза в ходе межправсовета обратился премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, такой механизм получил одобрение на состоявшемся в мае саммите ЕАЭС. Он предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств — членов союза.

«И в ближайшее время пора переходить к практическому осуществлению этой идеи. Обеспечить открытие новых современных производств, выпускающих востребованную продукцию», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Другой темой заседания стали взаиморасчёты между странами ЕАЭС. По словам Мишустина, доля национальных валют в этих операциях составляет 90%.