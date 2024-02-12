В Красноярском крае пьяный водитель порезал колёса автомобиля скорой помощи
Об этом сообщает краевой главк МВД в Telegram.
«Злоумышленник вышел из машины и, размахивая ножом, стал высказывать угрозы в адрес медиков. После чего порезал три колеса и повредил окна у спецтранспорта», — говорится в сообщении.
Ранее один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса и легковушки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
Также авария произошла в Таштагольском районе Кемеровской области, где легковой автомобиль столкнулся с двумя рейсовыми автобусами. По факту ДТП, в результате которого пострадали 14 человек, возбуждено уголовное дело.