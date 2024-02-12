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В Красноярском крае пьяный водитель порезал колёса автомобиля скорой помощи

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Полиция города Шарыпово Красноярского края задержала водителя, который в состоянии алкогольного опьянения отказался уступать дорогу машине скорой помощи и порезал ей колёса.
В Красноярском крае пьяный водитель порезал колёса автомобиля скорой помощи

Об этом сообщает краевой главк МВД в Telegram.

«Злоумышленник вышел из машины и, размахивая ножом, стал высказывать угрозы в адрес медиков. После чего порезал три колеса и повредил окна у спецтранспорта», — говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса и легковушки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

Также авария произошла в Таштагольском районе Кемеровской области, где легковой автомобиль столкнулся с двумя рейсовыми автобусами. По факту ДТП, в результате которого пострадали 14 человек, возбуждено уголовное дело.

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