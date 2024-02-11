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14 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области

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Авария произошла в Таштагольском районе Кемеровской области, где легковой автомобиль столкнулся с двумя рейсовыми автобусами. По факту ДТП, в результате которого пострадали 14 человек, возбуждено уголовное дело.
14 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2104 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Volgabus. Затем на легковушку наехал автобус ЛиАЗ, двигавшийся с ней в попутном направлении.

«В двух рейсовых автобусах находились в общей сложности 56 пассажиров. В результате ДТП травмы получили 14 человек, в том числе водители трёх транспортных средств. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае, в результате которого пострадали трое детей.

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