14 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2104 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Volgabus. Затем на легковушку наехал автобус ЛиАЗ, двигавшийся с ней в попутном направлении.
«В двух рейсовых автобусах находились в общей сложности 56 пассажиров. В результате ДТП травмы получили 14 человек, в том числе водители трёх транспортных средств. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае, в результате которого пострадали трое детей.