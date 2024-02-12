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В Москве рассказали о мероприятиях по случаю китайского Нового года

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В Москве проходят мероприятия, посвящённые празднованию китайского Нового года. Желающие могут попробовать традиционные китайские блюда, принять участие в чайной церемонии и научиться каллиграфии.
В Москве рассказали о мероприятиях по случаю китайского Нового года
  • © Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, в кулинарной студии рынка на Новоухтомском шоссе можно узнать секреты приготовления китайских блюд и наблюдать противостояние между шеф-поварами.

На Новом Арбате желающих приглашают принять участие в го (вэйци) — интеллектуальной стратегии, сыграть в уцзыци — китайские шашки, сянци — китайские шахматы, собрать головоломку — танграм (цицяобань).

А на Тверской площади появится мастерская творчества и каллиграфии, где расскажут об истории и традициях чайной церемонии, научат делать аутентичные игрушки и украшения.

Ранее начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов в беседе с НСН рассказал о мероприятиях, приуроченных к китайскому Новому году.

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