Собянин: в Донецке и Луганске в 2024 году восстановят 1237 зданий
Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что с 2022 года столичные специалисты успели отремонтировать и восстановить 1720 зданий, 555 км инженерных сетей и 1,3 млн кв. м. дорог.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что практически все многоквартирные жилые дома восстановлены в Мариуполе.
Также он заявил о старте восстановления Азовского морского института в Мариуполе.