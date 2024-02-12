Собянин: в Донецке и Луганске в 2024 году восстановят 1237 зданий

В городах-побратимах Москвы Донецке и Луганске в этом году планируется восстановить 1237 зданий, около 250 км инженерных сетей и 230 тыс. кв. м. дорог.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что с 2022 года столичные специалисты успели отремонтировать и восстановить 1720 зданий, 555 км инженерных сетей и 1,3 млн кв. м. дорог.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что практически все многоквартирные жилые дома восстановлены в Мариуполе.

Также он заявил о старте восстановления Азовского морского института в Мариуполе.