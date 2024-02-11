Минэнерго России: более 330 тысяч человек остаются без света из-за непогоды
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«Энергетики продолжают восстановительные работы в регионах, где непогода привела к массовым нарушениям электроснабжения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что без электричества остаются более 220 тыс. человек в Ростовской области, ещё более 67 тыс. и 37 тыс. — в Волгоградской области и ЛНР соответственно.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что жители нескольких районов и городов региона остались без света из-за аварий, вызванных непогодой.