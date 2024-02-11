Минэнерго России: более 330 тысяч человек остаются без света из-за непогоды

Более 330 тыс. человек в Ростовской и Волгоградской областях и ЛНР остаются без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в Минэнерго России.

«Энергетики продолжают восстановительные работы в регионах, где непогода привела к массовым нарушениям электроснабжения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что без электричества остаются более 220 тыс. человек в Ростовской области, ещё более 67 тыс. и 37 тыс. — в Волгоградской области и ЛНР соответственно.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что жители нескольких районов и городов региона остались без света из-за аварий, вызванных непогодой.