В Ростовской области жители нескольких районов остались без света из-за непогоды

Жители нескольких районов и городов Ростовской области остались без света из-за аварий, вызванных непогодой.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов», — написал он в Telegram.

Энергетиков перевели на особый режим работы.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные дни.