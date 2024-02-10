В Ростовской области жители нескольких районов остались без света из-за непогоды
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Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов», — написал он в Telegram.
Энергетиков перевели на особый режим работы.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные дни.