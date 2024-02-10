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В Ростовской области жители нескольких районов остались без света из-за непогоды

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Жители нескольких районов и городов Ростовской области остались без света из-за аварий, вызванных непогодой.
В Ростовской области жители нескольких районов остались без света из-за непогоды
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов», — написал он в Telegram.

Энергетиков перевели на особый режим работы.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные дни.

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