На выставке «Россия» отметили 500 дней с момента возвращения ДНР в состав России
- РИА Новости
«Тысячи посетителей пришли поздравить стенд Донецкой Народной Республики с исторической отметкой и приняли участие в трогательной акции «Оставь сердечко, если хочешь, чтобы на Донбассе скорее наступил мир», — говорится в заявлении.
Кроме того, для гостей провели чеканку юбилейных монет с гербом ДНР, а также показали интерактивную карту «Донбасс — сердце России».
«Сотрудники стенда рассказали, что в регионе искренне считают, что каждый день после возвращения в состав родной страны — особенный. Ведь возвращения домой ждали так сильно!» — отмечается в тексте.
Ранее стало известно, что на выставке «Россия» с 10 февраля открылась молодёжная программа.
Как отметили организаторы, это только часть событий программы #МолодёжнаяРоссия. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на ресурсах Росмолодёжи и сайте выставки «Россия».