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На выставке «Россия» отметили 500 дней с момента возвращения ДНР в состав России

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На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ отметили 500 дней с момента возвращения ДНР в состав России.
На выставке «Россия» отметили 500 дней с момента возвращения ДНР в состав России
  • РИА Новости

«Тысячи посетителей пришли поздравить стенд Донецкой Народной Республики с исторической отметкой и приняли участие в трогательной акции «Оставь сердечко, если хочешь, чтобы на Донбассе скорее наступил мир», — говорится в заявлении.

Кроме того, для гостей провели чеканку юбилейных монет с гербом ДНР, а также показали интерактивную карту «Донбасс — сердце России».

«Сотрудники стенда рассказали, что в регионе искренне считают, что каждый день после возвращения в состав родной страны — особенный. Ведь возвращения домой ждали так сильно!» — отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что на выставке «Россия» с 10 февраля открылась молодёжная программа.

Как отметили организаторы, это только часть событий программы #МолодёжнаяРоссия. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на ресурсах Росмолодёжи и сайте выставки «Россия».

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