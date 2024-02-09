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На выставке-форуме «Россия» 10 февраля откроется молодёжная программа

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На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 10 февраля откроется молодёжная программа.
На выставке-форуме «Россия» 10 февраля откроется молодёжная программа
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Посетители смогут увидеть шоу-открытие программы #МолодёжнаяРоссия, запуск нового сезона программы «Кадры для села» от Росмолодёжи и Российского союза сельской молодёжи.

Также состоятся презентация конкурса «Росмолодёжь.Гранты» и вечернее шоу от резидентов арт-кластера «Таврида» «Навстречу фестивалю», которое посвящено Всемирному фестивалю молодёжи.

Молодые специалисты, руководители профильных ведомств и организаций расскажут о главных итогах молодёжной политики. Также они представят возможности для роста и развития в бизнесе, науке, искусстве, культуре и волонтёрстве через президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Кроме того, они расскажут, почему в «Движении Первых» участвуют уже 4,5 млн человек.

Как отметили организаторы, это только часть событий программы #МолодёжнаяРоссия. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на ресурсах Росмолодёжи и сайте выставки «Россия».

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