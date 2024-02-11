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Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара на территории гостиницы в Тольятти

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара на территории гостиницы в Тольятти
  • © СК РФ

Гостиничный комплекс в Автозаводском районе Тольятти загорелся в ночь на 11 февраля. Предварительно установлено, что в результате пожара пострадали несколько человек. Их доставили в медучреждение. По факту произошедшего инициировали доследственную проверку.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Колбасину А.И. возбудить уголовное дело и представить доклад», — отметили в ведомстве.

Ранее мэр Тольятти Николай Ренц сообщил, что причиной пожара в гостиничном комплексе могло стать короткое замыкание.

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