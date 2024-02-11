RT в Telegram
Подпишись

СК возбудил дело после взрыва в Элисте и ранений росгвардейцев из-за этого

Короткая ссылка
RT
Следственный комитет Калмыкии возбудил уголовное дело после взрыва в Элисте, в результате которого ранения получили сотрудники Росгвардии.
СК возбудил дело после взрыва в Элисте и ранений росгвардейцев из-за этого

Об этом говорится в Telegram регионального ведомства.

Как отметили в СК, в ночь на 11 февраля по месту проживания мужчины, осуществившего 10 февраля подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое росгвардейцев. На месте взрыва сотрудники Росгвардии проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Пострадавшие были госпитализированы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Элисте в доме мужчины, который ранее привёл в действие неустановленное устройство в центре психологической помощи.

До этого стало известно, что в результате взрыва, прогремевшего в помещении центра психологической помощи в Элисте, погиб один человек. Ещё двое получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить