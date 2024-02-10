Власти: состояние пострадавших при взрыве в Элисте оценивается как тяжёлое
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Об этом сообщил глава администрации города Шафран Тепшинов.
«Сегодня вечером по адресу ул. Клыкова, 77В, произошёл хлопок. На месте находятся правоохранительные органы. Есть информация, что один человек погиб и двое находятся в тяжёлом состоянии», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё двое пострадали в результате взрыва неустановленного устройства в помещении Центра психологической помощи в Элисте (Калмыкия).