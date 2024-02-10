Власти: состояние пострадавших при взрыве в Элисте оценивается как тяжёлое

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в результате взрыва в Элисте — столице Республики Калмыкия.

Об этом сообщил глава администрации города Шафран Тепшинов.

«Сегодня вечером по адресу ул. Клыкова, 77В, произошёл хлопок. На месте находятся правоохранительные органы. Есть информация, что один человек погиб и двое находятся в тяжёлом состоянии», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё двое пострадали в результате взрыва неустановленного устройства в помещении Центра психологической помощи в Элисте (Калмыкия).