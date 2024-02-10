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Власти: состояние пострадавших при взрыве в Элисте оценивается как тяжёлое

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Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в результате взрыва в Элисте — столице Республики Калмыкия.
Власти: состояние пострадавших при взрыве в Элисте оценивается как тяжёлое
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщил глава администрации города Шафран Тепшинов.

«Сегодня вечером по адресу ул. Клыкова, 77В, произошёл хлопок. На месте находятся правоохранительные органы. Есть информация, что один человек погиб и двое находятся в тяжёлом состоянии», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё двое пострадали в результате взрыва неустановленного устройства в помещении Центра психологической помощи в Элисте (Калмыкия).

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